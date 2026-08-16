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"Это лучше, чем создавать по 11 моментов и проигрывать". Семак - о победе над "Динамо"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча 4-го тура чемпионата России против "Динамо" (3:0).
Фото: ФК "Зенит"
"В целом хороший для нас результат.

Это лучше, чем создавать по 11 моментов и проигрывать. Создали гораздо меньше, но при этом смогли забить три мяча.

Это футбол, по ходу всего турнира эти моменты выровняются", - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".

"Зенит" разгромил в четвертом туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо". Матч проходил на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев и Максим Глушенков.

Напомним, в прошлом туре команда Сергея Семака проиграла у себя дома столичной "Родине" (1:2).

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