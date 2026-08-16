"Терпели, и в итоге дотерпели". Соболев - о победе над "Динамо"

"Бывает так, что как ты хочешь играть, так не получается. Терпели, и вот в итоге дотерпели: пенальти, потом быстрый второй мяч.
Бывает так, что нужно иногда потерпеть, и это приносит свои плоды. Повторюсь, "Динамо" первый тайм и весь матч играл здорово сегодня", - сказал Соболев.
В воскресенье, 16 августа, состоялся центральный матч 4-го тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо". Игра проходила на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и завершилась крупной победой хозяев поля со счетом 3:0.
Нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев записал на свой счет дубль и был признан лучшим игроком встречи.
Источник: ФК "Зенит"