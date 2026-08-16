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"Балтика" и "Спартак" назвали составы на заключительный матч 4 тура РПЛ. Даку и Угальде - в старте

Объявлены стартовые составы "Балтики" и "Спартака" на игру в Калининграде.


Сегодня, 16 августа, матчем "Балтики" со столичным "Спартаком" завершитс четвертый тур Российской Премьер-Лиги. Игра пройдет в Калининграде на стадионе "Ростех Арена" и начнется в 19:30 по московскому времени.

В прошлом туре команда Андрея Талалаева одержала в гостях победу над "Крыльями Советов" (2:0). Красно-белые в прошлом туре уступили у себя дома "Краснодару" со счетом 1:2.

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