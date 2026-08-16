"Динамо" Мх одержало на выезде крупную победу над "Крыльями Советов"

Фото: ФК "Крылья Советов"

Защитник Андрес Аларкон вывел гостей вперед уже на пятой минуте игры. На 22-й минуте хавбек Никита Глушков удвоил преимущество, однако всего через шесть минут вингер Иван Олейников отыграл один мяч. На 77-й минуте забил нападающий Даниил Лесовой, а форвард Гамид Агаларов установил окончательный счет на табло в Самаре.: Олейников, 27 - Аларкон, 5, Глушков, 22, Лесовой, 77, Агаларов, 90+3.: Песьяков, Рассказов (Фернандес, 73), Ороз (Баньяц, 78), Божин, Печенин, Бабкин (Горшков, 62), Костанца, Витюгов, Крамарич (Макаров, 73), Рахманович (Чинеду, 62), Олейников.: Т. Магомедов, Аззи (Сандрачук, 85), Аларкон, Ахмедов, Алибеков, Апшацев, Мрезиг, Глушков, Смелов (Агаларов, 46), Сундуков, Миро (Лесовой, 67).: Алибеков, 9, Печенин, 16, Ороз, 51, Лесовой, 82, Агаларов, 86, Костанца, 90.: Чинеду, 85.