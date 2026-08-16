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"Мы достойно сыграли". Шварц - о крупном поражении "Динамо" от "Зенита"

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц прокомментировал разгромное поражение от "Зенита" в 4-м туре РПЛ (0:3).
Фото: ФК "Зенит"
"Поздравляю "Зенит" с победой. Я могу охарактеризовать игру странной: мы хорошо вошли, имели хорошие моменты, владели инициативой, но потом произошла ситуация с пенальти. После пенальти команда хорошо отреагировала, продолжала играть в свой футбол, гнуть свою линию. При втором голе чуть не повезло: скользкое поле, мяч соскользнул. Во втором тайме мы имели моменты, чтобы сравнять счет. Если говорить о качестве игры, мы достойно сыграли.

"По статистике мы нанесли 13 ударов, "Зенит" — пять. Конвертация голевых моментов у "Зенита" была лучше, это сделало разницу", - сказал Шварц.

Сегодня, 16 августа, в Санкт-Петербурге состоялся центральный матч четвертого тура Российской Премьер-Лиги, в котором играли "Зенит" и московское "Динамо". Встреча проходила на стадионе "Газпром Арена", главным арбитром был Артем Чистяков. Поединок завершился разгромным поражением гостей со счетом 0:3.

Это поражение стало вторым для команды Сандро Шварца в этом чемпионате. Бело-голубые одержали одну победу и один раз сыграли вничью, набрав всего 4 очка на старте сезона РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"

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