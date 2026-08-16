"Мы достойно сыграли". Шварц - о крупном поражении "Динамо" от "Зенита"

"По статистике мы нанесли 13 ударов, "Зенит" — пять. Конвертация голевых моментов у "Зенита" была лучше, это сделало разницу", - сказал Шварц.
Сегодня, 16 августа, в Санкт-Петербурге состоялся центральный матч четвертого тура Российской Премьер-Лиги, в котором играли "Зенит" и московское "Динамо". Встреча проходила на стадионе "Газпром Арена", главным арбитром был Артем Чистяков. Поединок завершился разгромным поражением гостей со счетом 0:3.
Это поражение стало вторым для команды Сандро Шварца в этом чемпионате. Бело-голубые одержали одну победу и один раз сыграли вничью, набрав всего 4 очка на старте сезона РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"