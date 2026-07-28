Казах Дастан Сатпаев забил в дебютном матче за "Челси"

17-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев открыл счет в своей первой игре за лондонский "Челси", отличившись уже на шестой минуте.

Фото: TheChelsZoneX/?X

Казахстанский форвард Дастан Сатпаев отметился дебютным голом в составе "Челси". Нападающий поразил ворота австралийского "Вестерн Сидней" в товарищеском матче, открыв счет уже на шестой минуте встречи.



Для 17-летнего футболиста этот матч стал первым в составе основной команды лондонского клуба. Сатпаев присоединился к "Челси" после трансфера из "Кайрата", который был оформлен еще в январе 2025 года. До достижения совершеннолетия форвард продолжал выступать в Казахстане, а теперь начал адаптацию в новой команде.