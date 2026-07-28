Матчи Скрыть

Ловчев назвал две лучшие команды первого тура РПЛ

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что "Зенит" и "Спартак" произвели на него самое сильное впечатление на старте нового сезона РПЛ.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
Евгений Ловчев подвел итоги первого тура Российской Премьер-Лиги и выделил две команды, которые, по его мнению, выглядели сильнее остальных.

"В первом туре больше всего впечатлили "Зенит" и "Спартак". "Зенит" прямо с первых минут взял все в свои руки и разобрался, "Спартак" находится в порядке. Главное, что и у той, и у другой команды тренеры. Семак уже работает пять лет, и Карседо, который уже сложил эту команду и теперь старается только усилить какие-то места", — сказал Ловчев.

Эксперт также отметил, что Александр Соболев уже стал одной из ключевых фигур в составе "Зенита", несмотря на критику со стороны части болельщиков "Спартака". Кроме того, Ловчев подчеркнул, что красно-белым сейчас помогает хорошая атмосфера внутри коллектива, которая особенно сказалась на игре команды во втором тайме матча с "Родиной".

В первом туре РПЛ "Зенит" разгромил "Акрон" со счетом 5:0, а "Спартак" уверенно переиграл "Родину" — 3:0.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится