Ловчев назвал две лучшие команды первого тура РПЛ

"В первом туре больше всего впечатлили "Зенит" и "Спартак". "Зенит" прямо с первых минут взял все в свои руки и разобрался, "Спартак" находится в порядке. Главное, что и у той, и у другой команды тренеры. Семак уже работает пять лет, и Карседо, который уже сложил эту команду и теперь старается только усилить какие-то места", — сказал Ловчев.
Эксперт также отметил, что Александр Соболев уже стал одной из ключевых фигур в составе "Зенита", несмотря на критику со стороны части болельщиков "Спартака". Кроме того, Ловчев подчеркнул, что красно-белым сейчас помогает хорошая атмосфера внутри коллектива, которая особенно сказалась на игре команды во втором тайме матча с "Родиной".
В первом туре РПЛ "Зенит" разгромил "Акрон" со счетом 5:0, а "Спартак" уверенно переиграл "Родину" — 3:0.
Источник: "Матч ТВ"