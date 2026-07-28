Агент Лепсая: сам Талалаев из "Балтики" не уйдет

Футбольный функционер Тимур Лепсая уверен, что главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев" не станет уходить из клуба по собственной инициативе, несмотря на возможные трудности.

Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

"Сам он не уйдёт", — ответил Лепсая на вопрос о том, может ли Талалаев покинуть "Балтику" по собственной инициативе в нынешнем сезоне.

"Видишь, нужно Андрея Викторовича знать. Мне кажется, в его голове уйти самому из-за трудностей — это проявить слабость", — объяснил Лепсая.

"А он и так уже есть давно", — заявил функционер в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о будущем главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева.По словам функционера, характер наставника не позволит ему отказаться от работы из-за сложностей.На уточняющий вопрос о возможном внутреннем конфликте в клубе он дал неожиданный ответ.Контракт Андрея Талалаева с "Балтикой" рассчитан до конца сезона-2026/27. Под его руководством калининградский клуб в прошлом сезоне занял шестое место в РПЛ.