Агент Лепсая: сам Талалаев из "Балтики" не уйдет

"Сам он не уйдёт", — ответил Лепсая на вопрос о том, может ли Талалаев покинуть "Балтику" по собственной инициативе в нынешнем сезоне.
По словам функционера, характер наставника не позволит ему отказаться от работы из-за сложностей.
"Видишь, нужно Андрея Викторовича знать. Мне кажется, в его голове уйти самому из-за трудностей — это проявить слабость", — объяснил Лепсая.
На уточняющий вопрос о возможном внутреннем конфликте в клубе он дал неожиданный ответ.
"А он и так уже есть давно", — заявил функционер в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Контракт Андрея Талалаева с "Балтикой" рассчитан до конца сезона-2026/27. Под его руководством калининградский клуб в прошлом сезоне занял шестое место в РПЛ.