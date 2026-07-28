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Зидан стал главным тренером сборной Франции

Легендарный Зинедин Зидан официально возглавил сборную Франции, подписав контракт до 2030 года.
Фото: Getty Images
Федерация футбола Франции объявила о назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера национальной команды. Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до 2030 года.

Зидан сменил на этом посту Дидье Дешама, который еще до чемпионата мира 2026 года сообщил, что покинет сборную после завершения турнира. Под его руководством французы заняли четвертое место, уступив Англии в матче за бронзовые медали со счетом 4:6.

Для Зидана это первая тренерская работа после ухода из мадридского "Реала" в 2021 году. Он дважды возглавлял команду и выиграл 11 трофеев, включая три Лиги чемпионов подряд — уникальное достижение в современной истории турнира. Назначение в сборную Франции стало первым опытом работы Зидана на уровне национальных команд.

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