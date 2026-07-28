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Смолов перед матчем Кубка России за "Фанком БроукБойз": а кто еще будет бить пенальти?

Форвард "Фанком БроукБойз" Федор Смолов с юмором дал понять, что готов взять на себя роль штатного пенальтиста уже в первом матче Кубка России.
Нападающий "Фанком БроукБойз" Федор Смолов заявил, что намерен исполнять пенальти за новую команду. Во время общения с президентом клуба Райзеном форвард уверенно ответил на вопрос о том, кто будет подходить к "точке".

— Ты пенальти будешь бить?

— "А кто еще?" — ответил Смолов.

После этого Райзен с улыбкой напомнил новичку, что тот только присоединился к команде.

"Ты только в команду пришел! Вот так и надо забирать власть, друзья", — пошутил президент "БроукБойз".

Дебют Смолова за медиафутбольный клуб может состояться уже в матче первого раунда Кубка России против "БоМиКа". Кроме того, в этой встрече форвард имеет шанс обойти Андрея Аршавина в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

Источник: телеграм-канал "БроукБойз"

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