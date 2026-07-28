Смолов перед матчем Кубка России за "Фанком БроукБойз": а кто еще будет бить пенальти?

— Ты пенальти будешь бить?
— "А кто еще?" — ответил Смолов.
— "А кто еще?" — ответил Смолов.
После этого Райзен с улыбкой напомнил новичку, что тот только присоединился к команде.
"Ты только в команду пришел! Вот так и надо забирать власть, друзья", — пошутил президент "БроукБойз".
Дебют Смолова за медиафутбольный клуб может состояться уже в матче первого раунда Кубка России против "БоМиКа". Кроме того, в этой встрече форвард имеет шанс обойти Андрея Аршавина в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
Источник: телеграм-канал "БроукБойз"