В "Динамо" поставили точку в истории с переходом Тюкавина в "Зенит"

Фото: ФК "Динамо"

"Тема закрыта. Константин — воспитанник "Динамо" с набора, он настоящий динамовец, не в первом поколении. Его профессиональный контракт не раз продлевался и действует еще четыре года. Не имеет смысла постоянно спрашивать и комментировать одно и то же. Мы решение приняли сразу после того, как поступило предложение", — заявил Пивоваров.

"Я этого не чувствовал. Мы постоянно общаемся, отношения доверительные. Мы это обсуждали — как до принятия решения, так и после. Никаких реальных предпосылок для перехода нет, есть только вбросы, которые активно разгоняются одной из сторон", — добавил руководитель "Динамо".