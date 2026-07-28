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Боселли: я уже полностью адаптировался в "Краснодаре"

Форвард "Краснодара" Хуан Боселли заявил, что полностью освоился в команде.
Фото: ФК "Краснодар"
Нападающий "Краснодара" Хуан Боселли прокомментировал победу над "Рубином" (3:1) в первом туре Российской Премьер-Лиги.

"Я очень рад, что помог команде победить. Чувствую себя в "Краснодаре" всё лучше и лучше. Могу сказать, что уже полностью здесь адаптировался. Всегда, когда у меня есть время на поле, даже хоть 15 минут, я пытаюсь отдать команде все свои силы", — сказал Боселли.

26-летний форвард присоединился к "Краснодару" в феврале 2026 года. В прошлом сезоне он провел 12 матчей в чемпионате России, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Во втором туре РПЛ "Краснодар" сыграет на своем поле с "Факелом". Встреча состоится 2 августа.

Источник: "Матч ТВ"

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