Боселли: я уже полностью адаптировался в "Краснодаре"

"Я очень рад, что помог команде победить. Чувствую себя в "Краснодаре" всё лучше и лучше. Могу сказать, что уже полностью здесь адаптировался. Всегда, когда у меня есть время на поле, даже хоть 15 минут, я пытаюсь отдать команде все свои силы", — сказал Боселли.
26-летний форвард присоединился к "Краснодару" в феврале 2026 года. В прошлом сезоне он провел 12 матчей в чемпионате России, забил один мяч и отдал две голевые передачи.
Во втором туре РПЛ "Краснодар" сыграет на своем поле с "Факелом". Встреча состоится 2 августа.
Источник: "Матч ТВ"