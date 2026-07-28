Боселли: я уже полностью адаптировался в "Краснодаре"

Форвард "Краснодара" Хуан Боселли заявил, что полностью освоился в команде.

Фото: ФК "Краснодар"

"Я очень рад, что помог команде победить. Чувствую себя в "Краснодаре" всё лучше и лучше. Могу сказать, что уже полностью здесь адаптировался. Всегда, когда у меня есть время на поле, даже хоть 15 минут, я пытаюсь отдать команде все свои силы", — сказал Боселли.