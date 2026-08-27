Тукманов - о дисквалификации Талалаева: очень подвел команду

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов высказался о дисквалификации Андрея Талалаева за жест в матче против "Рубина".

Фото: ФК "Балтика"

"Считаю, Талалаев очень подвел команду. По-другому это расценить никак нельзя. И наказание справедливое. Талалаеву уже пора повзрослеть", - сказал Тукманов " Матч ТВ ".

КДК РФС оштрафовал Талалаева на 400 тысяч рублей и дисквалифицировал на 4 матча.На 64-й минуте после незасчитанного гола нападающего "Балтики" Чинонсо Оффора Талалаев повернулся в сторону трибун и демонстративно ударил ладонью о кулак.Встреча закончилась со счётом 1:1. Калининградцы сумели спастись в самой концовке встречи. "Балтика" с семью очками занимает шестое место в РПЛ.