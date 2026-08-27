Непомнящий поделился ожиданиями от матча "Галатасарай" - "ПСЖ"

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов между "Галатасараем" и "ПСЖ".

Фото: ФК "Галатасарай"

"Для Батракова матчи с "ПСЖ" и "Барселоной" будут серьёзной проверкой. Сомневаюсь, что Алексею удастся быстро адаптироваться. Если даже будет в стартовом составе "Галатасарая" и сыграет один неудачный матч, то не факт, что ему будут потом доверять", - сказал Непомнящий " Чемпионату ".

Жеребьевка прошла сегодня, 27 августа, в 19:00 по московскому времени.В прошлом сезоне "ПСЖ" во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Матвей Сафонов провел 11 матчей в турнире.20 августа стало известно, что 21-летний хавбек Алексей Батраков подписал контракт с турецким "Галатасараем". Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.