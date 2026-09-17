"Мы небольшая команда, делаем первые шаги". Диас - о дебюте "Родины" в РПЛ

- Мы только вышли в РПЛ, мы небольшая команда, делаем первые шаги. Тяжелый старт получился. Начинали с игроками, с которыми вышли из ФНЛ, потихонечку добирали футболистов, понятно, что новички не все были в тонусе, не в игровом режиме. Из позитивного - "Родина" имеет свой стиль, мы продолжим, не будем отказываться. А результат придет, - цитирует Диаса "Матч ТВ".
В девятом туре "Родина" сыграла вничью с "Рубином" - 1:1 и прервала серию из шести поражений подряд во всех турнирах. После этой встречи команда набрала пять очков и занимает 14-е место в чемпионате России. Следующий матч в РПЛ "Родина" проведёт 11 октября в гостях против ЦСКА.