Диас объяснил свои слова о "плохом тренере" после поражения "Родины"

- Это было сказано сразу после игры. Вы должны понимать: всё, что я думаю, сказать невозможно, иначе была бы длительная дисквалификация. И после игры было много эмоций. Больше подробностей не хотел бы приводить, - цитирует испанца "Матч ТВ".
Напомним, 11 сентября после поражения "Родины" от "Крыльев Советов" Диас заявил: "Мы проиграли, потому что у нас плохой тренер". Специалист произнёс эту фразу в послематчевом интервью, когда его попросили проанализировать причины неудачи.
"Родина" прервала серию из шести поражений подряд во всех турнирах. Москвичи сыграли с "Рубином" со счётом 1:1 и набрали пятое очко в нынешнем розыгрыше РПЛ. Команда занимает 14-е место.