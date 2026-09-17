Диас объяснил свои слова о "плохом тренере" после поражения "Родины"

Хуан Диас прокомментировал свои эмоциональные слова после одного из предыдущих матчей "Родины".

Фото: ФК "Родина"

- Это было сказано сразу после игры. Вы должны понимать: всё, что я думаю, сказать невозможно, иначе была бы длительная дисквалификация. И после игры было много эмоций. Больше подробностей не хотел бы приводить, - цитирует испанца "Матч ТВ"

Главный тренер московской команды признал, что после игр ему приходится сдерживать эмоции и следить за высказываниями, чтобы не столкнуться с дисциплинарными последствиями.Напомним, 11 сентября после поражения "Родины" от "Крыльев Советов" Диас заявил: "Мы проиграли, потому что у нас плохой тренер". Специалист произнёс эту фразу в послематчевом интервью, когда его попросили проанализировать причины неудачи."Родина" прервала серию из шести поражений подряд во всех турнирах. Москвичи сыграли с "Рубином" со счётом 1:1 и набрали пятое очко в нынешнем розыгрыше РПЛ. Команда занимает 14-е место.