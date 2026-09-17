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"Поговорим". В "Факеле" отреагировали на удаление Бардачёва в матче со "Спартаком"

Бутта Магомедов прокомментировал удаление Матвея Бардачёва в матче "Факела" против "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
Полузащитник воронежцев не стал оценивать сам эпизод, поскольку не знает всех его обстоятельств.

- Ну, не знаю, молодой парень. Не знаю, что там было, но поговорим. Надеюсь, он сделает выводы и больше не будет повторять таких ошибок, - сказал Магомедов в эфире "Матч ТВ".

Бардачёв получил вторую жёлтую карточку на 66-й минуте встречи, после чего "Факел" остался в меньшинстве. Воронежцы удерживали ничейный счёт до компенсированного времени, но на 91-й минуте пропустили от Манфреда Угальде и уступили 0:1. После девяти туров "Факел" имеет три очка и занимает последнее место в РПЛ. 10 октября команда примет "Локомотив".

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