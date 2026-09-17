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"Закусывай, родной". Соболев ответил болельщику после победы "Зенита"

Александр Соболев отреагировал на комментарий болельщика после победы "Зенита" над "Балтикой" в девятом туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Пользователь в телеграм-канале форварда связал три забитых петербуржцами мяча с действиями голкипера калининградцев и оставил ироничное сообщение. Соболев ответил ему короткой репликой.

- Спасибо Латышу за все три пропущенных мяча. Иначе не смогли бы, - написал болельщик.

- Закусывай, родной, - ответил Соболев.

"Зенит" победил в Калининграде со счётом 3:2. Соболев на 16-й минуте нападающий забил второй мяч своей команды, а после перерыва сделал результативную передачу на Луиса Энрике. Ещё один гол петербуржцев записал на свой счёт Максим Глушенков.

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