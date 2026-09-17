Пользователь в телеграм-канале форварда связал три забитых петербуржцами мяча с действиями голкипера калининградцев и оставил ироничное сообщение. Соболев ответил ему короткой репликой.
- Спасибо Латышу за все три пропущенных мяча. Иначе не смогли бы, - написал болельщик.
- Закусывай, родной, - ответил Соболев.
"Зенит" победил в Калининграде со счётом 3:2. Соболев на 16-й минуте нападающий забил второй мяч своей команды, а после перерыва сделал результативную передачу на Луиса Энрике. Ещё один гол петербуржцев записал на свой счёт Максим Глушенков.
"Закусывай, родной". Соболев ответил болельщику после победы "Зенита"
Александр Соболев отреагировал на комментарий болельщика после победы "Зенита" над "Балтикой" в девятом туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"