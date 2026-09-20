Моуринью раскритиковал судейство в матче с "Атлетико"

Жозе Моуринью остался недоволен работой судейской бригады в мадридском дерби, в котором "Реал" уступил "Атлетико" со счётом 1:2.
Фото: Getty Images
Наставник сливочных отдельно высказался о главном арбитре Мигеле Анхеле Ортисе Арьясе и судье VAR Хавьере Трухильо.

- У этого арбитра не было опыта судейства дерби. Ему 41 год. Он плохой арбитр, который судил только второстепенные матчи.

Поздравляю судейский комитет с этим назначением. Но у господина Трухильо есть опыт работы с "Реалом". В Кубке, с "Жироной", с "Осасуной". Он арбитр VAR с богатым опытом, - цитирует тренера Marca.

Поражение оставило "Реал" с 15 очками после семи туров - мадридцы занимают четвёртое место в Ла Лиге. "Атлетико" набрал 16 баллов и располагается на второй строчке. Следующий матч команда Моуринью проведёт 10 октября против "Вильярреала".

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