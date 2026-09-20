Моуринью раскритиковал судейство в матче с "Атлетико"

Жозе Моуринью остался недоволен работой судейской бригады в мадридском дерби, в котором "Реал" уступил "Атлетико" со счётом 1:2.

Фото: Getty Images

- У этого арбитра не было опыта судейства дерби. Ему 41 год. Он плохой арбитр, который судил только второстепенные матчи.