Моуринью раскритиковал судейство в матче с "Атлетико"

- У этого арбитра не было опыта судейства дерби. Ему 41 год. Он плохой арбитр, который судил только второстепенные матчи.
Поздравляю судейский комитет с этим назначением. Но у господина Трухильо есть опыт работы с "Реалом". В Кубке, с "Жироной", с "Осасуной". Он арбитр VAR с богатым опытом, - цитирует тренера Marca.
Поражение оставило "Реал" с 15 очками после семи туров - мадридцы занимают четвёртое место в Ла Лиге. "Атлетико" набрал 16 баллов и располагается на второй строчке. Следующий матч команда Моуринью проведёт 10 октября против "Вильярреала".