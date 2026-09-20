Моуринью пришёл на пресс-конференцию с распечатками спорных эпизодов дерби

Главный тренер сливочных принёс на пресс-конференцию распечатки с эпизодами, вызвавшими у него вопросы. На одном из кадров был запечатлён момент с участием Федерико Вальверде и Ли Кан Ина. Нападающий "Атлетико" наступил на голеностоп полузащитнику "Реала", однако арбитр не удалил игрока "матрасников". На другой распечатке Моуринью показал эпизод с фолом Кристиана Ромеро на Джуде Беллингеме.
Дерби завершилось победой "Атлетико" со счётом 2:1. С 52-й минуты "Реал" играл в меньшинстве после удаления Дина Хёйсена.
После семи туров "Атлетико" с 16 очками идёт вторым в Ла Лиге. "Реал" набрал 15 баллов и занимает четвёртое место.