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Сборная Бразилии вырвала ничью с Австралией. Дуглас Сантос был заменен во 2-м тайме

Сборная Бразилии сыграла вничью с Австралией в товарищеском матче (1:1).
Фото: Getty Images
Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Австралии и Бразилии. Игра проходила на стадионе "Queensland Country Bank" в Таунсвилле (штат Квинсленд, Австралия) и закончился вничью со счетом 1:1. На 68-й минуте забил нападающий австралийцев Нестори Иранкунда, а вингер Райан вырвал для гостей ничью на пятой компенсированной к основному времени встречи минуте.

Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос вышел в стартовом составе бразильской национальной команды и был заменен на 76-й минуте.

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