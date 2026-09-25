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Сборная Бразилии вырвала ничью с Австралией. Дуглас Сантос был заменен во 2-м тайме
Сегодня, 15:09
Сборная Бразилии сыграла вничью с Австралией в товарищеском матче (1:1).
Фото: Getty Images
Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Австралии и Бразилии. Игра проходила на стадионе "Queensland Country Bank" в Таунсвилле (штат Квинсленд, Австралия) и закончился вничью со счетом 1:1. На 68-й минуте забил нападающий австралийцев Нестори Иранкунда, а вингер Райан вырвал для гостей ничью на пятой компенсированной к основному времени встречи минуте.
Защитник петербургского "
Зенита
" Дуглас Сантос вышел в стартовом составе бразильской национальной команды и был заменен на 76-й минуте.
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Сборная Бразилии
Дуглас Сантос
Зенит
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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