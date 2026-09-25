Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Грузия
19:00
Северная ИрландияНе начат
Армения
19:00
ЛатвияНе начат
Черногория
21:45
КипрНе начат
Швеция
21:45
РумынияНе начат
Польша
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Венгрия
21:45
УкраинаНе начат
Турция
21:45
ФранцияНе начат
Италия
21:45
БельгияНе начат

Самедов высказался о ситуации в "Локомотиве"

Бывший игрок "Локомотива" Александр Самедов прокомментировал результаты команды в этом сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
"Не стоит делать поспешных выводов. Понятно, что-то идет не так, но команда потеряла многих лидеров. Это играет ключевую роль.

Думаю, "Локомотив" справится. Есть новички, в такой ситуации просто нужно время. Я уверен, что в стыках команды не будет", - сказал Самедов.

В девяти стартовых турах Российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027 московский "Локомотив" одержал одну победу при четырех ничьих и четырех поражениях. "Железнодорожники" набрали 7 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей.

После международной паузы команда Михаила Галактионова сыграет на выезде против воронежского "Факела" в 10-м туре чемпионата.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится