Самедов высказался о ситуации в "Локомотиве"

"Не стоит делать поспешных выводов. Понятно, что-то идет не так, но команда потеряла многих лидеров. Это играет ключевую роль.
Думаю, "Локомотив" справится. Есть новички, в такой ситуации просто нужно время. Я уверен, что в стыках команды не будет", - сказал Самедов.
В девяти стартовых турах Российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027 московский "Локомотив" одержал одну победу при четырех ничьих и четырех поражениях. "Железнодорожники" набрали 7 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей.
После международной паузы команда Михаила Галактионова сыграет на выезде против воронежского "Факела" в 10-м туре чемпионата.
Источник: "СЭ"