Известный комментатор Константин Генич опубликовал в телеграм-канале свою коллекцию футболок клубов РПЛ, посетовав на то, что в ней пока не хватает джерси "Факела", махачкалинского "Динамо" и "Оренбурга".
"Наша футболка с персональным нанесением уже ждет вас на стадионе "Факел". Вы же еще не комментировали на нашей новой арене в Воронеже? Организуем душевный прием", - отреагировали в пресс-службе клуба.
Команда Олега Василенко набрала 3 очка в 9 стартовых турах РПЛ и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу.
"Организуем душевный прием". "Факел" подготовил футболку для Генича и пригласил в Воронеж
Воронежский клуб выразил готовность поддержать челлендж комментатора Константина Генича.
Фото: ФК "Факел"