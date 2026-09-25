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"Организуем душевный прием". "Факел" подготовил футболку для Генича и пригласил в Воронеж

Воронежский клуб выразил готовность поддержать челлендж комментатора Константина Генича.
Фото: ФК "Факел"
Известный комментатор Константин Генич опубликовал в телеграм-канале свою коллекцию футболок клубов РПЛ, посетовав на то, что в ней пока не хватает джерси "Факела", махачкалинского "Динамо" и "Оренбурга".

"Наша футболка с персональным нанесением уже ждет вас на стадионе "Факел". Вы же еще не комментировали на нашей новой арене в Воронеже? Организуем душевный прием", - отреагировали в пресс-службе клуба.

Команда Олега Василенко набрала 3 очка в 9 стартовых турах РПЛ и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу.

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