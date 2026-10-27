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Агкацев назвал самый ценный совет Галицкого

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев поделился советом владельца клуба Сергея Галицкого, который считает особенно важным для себя.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам футболиста, Галицкий неоднократно призывал его ценить время, проведённое в профессиональном футболе, и наслаждаться текущим периодом жизни. Вратарь признался, что эти слова запомнились ему больше остальных наставлений.

- Наверное, самый-самый важный и ценный совет от Сергея Николаевича, это то, что он мне часто говорит: "Стас, просто получай удовольствие от этого этапа жизни. Ты не представляешь, как жизнь быстро пролетит.

Ты молодой, ты получаешь удовольствие от своей работы. И просто дорожи этим моментом и просто проживай прямо каждый эпизод". Вот это прямо ценный для меня совет был, - рассказал Агкацев на ютуб-канале Nobel.

Агкацев является воспитанником южной команды. Основным вратарём "Краснодара" он стал в 2024 году.

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