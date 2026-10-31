"Рубин" победил в РПЛ впервые с августа

Казанцы прервали длительную серию без побед.

Фото: РПЛ

Завершился матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между "Рубином" и "Факелом". Игра проходила на "Ак Барс Арене" в Казани и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. Победный гол казанцы забили на 38-й минуте встречи.



Таким образом "рубиновые" выиграли в чемпионате впервые с августа и прервали 6-матчевую серию из трех подряд ничьих и поражений.



Отметим казанская команды победила в первой же игре РПЛ под руководством исполняющего обязанности главного тренера Олега Кузьмина.

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Факел