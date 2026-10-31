"Динамо" - "Ахмат": составы команд на игру 13-го тура РПЛ
"Динамо" и "Ахмат" назвали стартовые составы на очный матч.
Сегодня, 31 октября, состится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между столичным "Динамо" и грозненским "Ахматом". Встреча пройдет на стадионе "ВТБ Арена" в Москве и начнется в 17:30 по местному времени.
Бело-голубые набрали 25 очков и располагаются на втором месте в турнирной таблице. Команда Станислава Черчесова находится в зоне стыков, занимая с 11 баллами 14-ю строчку в чемпионате.