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"Динамо" - "Ахмат": составы команд на игру 13-го тура РПЛ

"Динамо" и "Ахмат" назвали стартовые составы на очный матч.


Сегодня, 31 октября, состится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между столичным "Динамо" и грозненским "Ахматом". Встреча пройдет на стадионе "ВТБ Арена" в Москве и начнется в 17:30 по местному времени.

Бело-голубые набрали 25 очков и располагаются на втором месте в турнирной таблице. Команда Станислава Черчесова находится в зоне стыков, занимая с 11 баллами 14-ю строчку в чемпионате.

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