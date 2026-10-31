Нападающий хозяев поля Дмитрий Яковлев оформил дубль, забив на23-й и 50-й минуте. На 55-й минуте полузащитник Кирилл Морозов установил окончательный счет матча.
Таким образом красноярская команда потерпела разгромное поражение в первой игре под руководством вернувшегося в тренерское кресло Андрея Тихонова.
Первая лига
16 тур
Голы: Яковлев, 23, 50, Морозов, 55.
"Ленинградец": Кузнецов, Калугин, Исаев, Кудрявцев, Киселёв, Морозов, Макаров, Зарыпбеков, Першин, Яковлев, Никитин.
"Енисей": Опарин, Цесь, Чуканов, Масловский, Алиев, Кокоев, Канаплин, Мазурин, Ломакин, Окладников, Раткович.
Тихонов начал в "Енисее" с разгромного поражения от "Ленинградца"
"Ленинградец" крупно обыграл дома "Енисей" в 16-м туре Первой лиги (3:0).
Фото: ФК "Енисей"