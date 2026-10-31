Рабинер спрогнозировал, с каким счетом завершится матч "Родина" - "Краснодар"

Было бы логично как-то использовать сегодня Воробьева, который забил два мяча на Кубок. Может быть, 4-4-1-1 сыграть с Дмирием под Кордобой, или наоборот.
Встреча с командой уровня "Родины" шанс краснодарцев начать выруливать ситуацию. Надо собраться и перестать пропускать так много в концовках.
"Родина" с приходом Альбы стала играть в менее лихой, более закрытый футбол. Выиграли у "Факела", но за счет придуманного пенальти. В общем в лице "родных" преграды для кубанцев не вижу – 0:2, - сказал Рабинер.
Автор: Михаил Пукшанский, Rusfootball.info