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Рабинер спрогнозировал, с каким счетом завершится матч "Родина" - "Краснодар"

Спортивный обозреватель Игорь Рабинер в интервью Rusfootball.infо дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ "Родина" - "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"
- У "Краснодара" шесть матчей без побед. Очевидно , не тот результат, на который рассчитывала команда, собирающаяся вернуть чемпионский титул. Конечно, колоссальный удар нанесла травма Кривцова, который прекрасно заменил уехавшего Сперцяна. А вот его заменить оказалось некем – ни Уткин, ни Оздоев уровню "Краснодара" не соответствуют.

Было бы логично как-то использовать сегодня Воробьева, который забил два мяча на Кубок. Может быть, 4-4-1-1 сыграть с Дмирием под Кордобой, или наоборот.

Встреча с командой уровня "Родины" шанс краснодарцев начать выруливать ситуацию. Надо собраться и перестать пропускать так много в концовках.
"Родина" с приходом Альбы стала играть в менее лихой, более закрытый футбол. Выиграли у "Факела", но за счет придуманного пенальти. В общем в лице "родных" преграды для кубанцев не вижу – 0:2, - сказал Рабинер.

Автор: Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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