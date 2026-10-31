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"Факел" проиграл в 12-м туре "Родине" из-за ошибочно назначенного пенальти

ЭСК провела проверку пенальти в ворота "Факела" в матче против "Родины" в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Факел"
Экспертно-судейская комиссия единогласно вынесла решение, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота "Факела".

"Защитник Дарко Тодорович не нарушает правила в единоборстве за мяч с игроком "Родины" Родриго Бекао. Тодорович положил руку на соперника, но это никак не повлияло на его способность выпрыгнуть или вести единоборство за мяч", - сообщается на официальном сайте РФС.

Матч "Факела" с "Родиной" состоялся в рамках 12-го тура чемпионата России. Игра проходила на стадионе "Факел" в Воронеже и завершилась поражением хозяев поля со счетом 0:1. Решающий гол московская команда забила, реализовав 11-метровый на 41-й минуте встречи.

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