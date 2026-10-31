"Факел" проиграл в 12-м туре "Родине" из-за ошибочно назначенного пенальти

"Защитник Дарко Тодорович не нарушает правила в единоборстве за мяч с игроком "Родины" Родриго Бекао. Тодорович положил руку на соперника, но это никак не повлияло на его способность выпрыгнуть или вести единоборство за мяч", - сообщается на официальном сайте РФС.
Матч "Факела" с "Родиной" состоялся в рамках 12-го тура чемпионата России. Игра проходила на стадионе "Факел" в Воронеже и завершилась поражением хозяев поля со счетом 0:1. Решающий гол московская команда забила, реализовав 11-метровый на 41-й минуте встречи.