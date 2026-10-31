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Галактионов: сейчас нам надо привести голову в порядок

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов оценил текущее положение команды.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Галактионова, "Локомотиву" нужно привести в порядок голову и не витать в облаках.

- О топ-3 сегодня мы точно не говорим. Сейчас вопрос другой, к сожалению, стоит. После игры с "Ростовом" у нас был достаточно серьезный разговор в команде.
Нам надо сейчас, так скажем, голову привести в порядок. Не витать в облаках, а приложить максимум усилий, чтобы нас не затянуло в не очень хорошую историю, - цитирует Галактионова "РБ Спорт".

Напомним, что московский "Локомотив" уступил ЦСКА на выезде в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:3. Таким образом, красно-зеленые потеряли математические шансы на выход в плей-офф турнира.

По итогам 12 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата России с 11 набранными очками. В 13 туре РПЛ "железнодорожники" сыграют на своем поле с московским "Спартаком". Напомним, что красно-зеленые по итогам прошлого сезона стали бронзовыми призерами чемпионата страны.

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