Аршавин назвал идеального тренера для "Локомотива"

- Идеальный тренер для "Локомотива"? Думаю, что Черчесов.
Нужна железная рука, жесткий человек, волевой. Там не до игры будет. Нужно на характере дотащить этот сезон, - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".
Напомним, что в 14 туре чемпионата России столичный "Локомотив" на своем поле уступил "Рубину" со счетом 0:1. На послематчевой пресс-конференции председатель совета директоров "железнодорожников" Юрий Нагорных объявил об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера.
Станислав Черчесов покинул пост главного тренера грозненского "Ахмата" в прошлый понедельник. На данный момент грозненцы занимают 12 место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками, красно-зеленые располагаются на предпоследней строчке с 11 баллами в своем активе.