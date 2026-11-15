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Павлюченко рассказал о несостоявшемся переходе в "Рому"

Бывший нападающий "Спартака" и "Тоттенхэма" Роман Павлюченко рассказал о несостоявшемся переходе в "Рому".
Фото: "Матч ТВ"
По словам футболиста, итальянский клуб рассматривал возможность его аренды, однако президент лондонцев Дэниел Леви не хотел отпускать россиянина в другие команды АПЛ.

- Вариант с переходом в итальянскую "Рому" действительно был, но речь шла только об аренде. Были и предложения остаться в АПЛ, но президент "Тоттенхэма" Дэниел Леви сразу отрезал: "В Англии я тебя никому не продам и не отдам".

Я позвонил Карпину: "Георгич, хочу вернуться в "Спартак". Но предложения так и не дождался. Леви сказал мне: "Они дают за тебя максимум 9 миллионов. Мы тебя купили за 17 и за 9 обратно не отдадим". И тут Ольга Смородская предложила 12 миллионов - и я оказался в "Локомотиве", - рассказал Павлюченко в "Царском подкасте".

Павлюченко выступал за "Тоттенхэм" с 2008 по 2012 год. В феврале 2012 года нападающий перешёл в московский "Локомотив", за который играл до 2015 года.

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