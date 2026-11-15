Павлюченко рассказал о несостоявшемся переходе в "Рому"

Фото: "Матч ТВ"

- Вариант с переходом в итальянскую "Рому" действительно был, но речь шла только об аренде. Были и предложения остаться в АПЛ, но президент "Тоттенхэма" Дэниел Леви сразу отрезал: "В Англии я тебя никому не продам и не отдам".