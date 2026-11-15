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Сафонов сравнил Батракова и Кругового с шахматными фигурами

Голкипер "ПСЖ" и сборной России Матвей Сафонов сравнил футболистов национальной команды с шахматными фигурами.
Фото: Getty Images
Роль ферзя в таком сравнении он отвёл полузащитнику "Галатасарая" Алексею Батракову.

- Ферзём на поле должен быть игрок центра поля, который может и сам острую передачу отдать, и под чей-то пас подключиться. Пусть таким игроком будет Алексей Батраков.

Что касается коней, тут сложнее. Конь - специфическая фигура, которая подключается неожиданно из засады. У меня он ассоциируется прорывами по флангу, кроссами. Пусть это будут наши крайние защитники - Данил Круговой, например, - рассказал Сафонов во время онлайн-конференции РФС и образовательной платформы "Сферум".

Батраков перебрался в "Галатасарай" минувшим летом. В составе турецкой команды 21-летний россиянин провёл 13 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

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