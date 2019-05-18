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Вильярреал
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Сельта
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 37 86
2 Атлетико  37 75
3 Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия 37 58
5 Хетафе 37 58
6 Севилья 37 56
7 Атлетик Б 37 53
8 Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол 37 50
10 Бетис 37 47
11 Алавес 37 47
12 Эйбар 37 46
13 Леганес 37 45
14 Вильярреал 37 43
15 Леванте 37 43
16 Вальядолид 37 41
17 Сельта 37 40
18 Жирона 37 37
19 Райо Вальекано 37 31
20 Уэска 37 30
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В Германии ещё не определился победитель, в Ла Лиге и Серии А идёт рубка за Лигу Чемпионов. За чем следить в Европе?

Смотрим расклады в топовых европейских лигах и выясняем, что же будет интереснее посмотреть, учитывая оставшиеся интриги. О ключевых матчах «Баварии» и «Боруссии» за целый сезон, выживании «Монако» и погонях в Италии и Испании

Примера

Поскольку в Англии с футболом покончено, начинаем с Испании, которая в этом сезоне в Европе выступала куда слабее обычного.

На четвертую строчку, которая позволяет попасть в Лигу Чемпионов, претендуют «Валенсия», «Хетафе» (у них по 58 очков, но первые выше по дополнительным показателям) и «Севилья», у которой на два балла меньше. У первых в соперниках на оставшийся тур средние и немотивированные «Вальядолид» и «Вильярреал». У «Севильи» дела обстоят куда сложнее.

При удачном стечении обстоятельств они способны подняться в Лигу Чемпионов, но вполне способны и вылететь из еврокубковой зоны вообще. Им играть против «Атлетика», который преследует «Севилью» в таблице. Разрыв между ними как раз три очка, но в первом матче баски были сильнее 2:0. Так что если «Севилья» проиграет, она попрощается не только с ЛЧ, но и с ЛЕ.

В Германии ещё не определился победитель, в Ла Лиге и Серии А идёт рубка за Лигу Чемпионов. За чем следить в Европе?

Не все решилось и в зоне вылета, но там «Жироне» нужны чудеса, чтобы спастись. Они ещё могут догнать «Сельту», но им надо побеждать, улучшать разницу забитых и пропущенных (в личных встречах у команд равенство) с -15 до -9, ещё и надеяться, что оступится «Сельта».

Бундеслига

В Германии ещё неизвестен чемпион – в отличие от остальных топовых лиг. К последнему туру «Бавария» подошла с 75-ю очками, у «Боруссии» их 73. И играть двум кандидатам предстоит против очень серьёзных противников – «Айнтрахта» и «Боруссии М», так что любая из команд может оступиться.

Серьёзная схватка идёт и за Лигу Чемпионов. На четвёртую строчку претендуют «Боруссия М», «Байер», «Айнтрахт» и «Вольфсбург» (переключить на таблицу немецкой лиги можно слева). Правда, у последнего шансы только математические – чтобы опередить «Боруссию М» по дополнительным показателям, «Вольфсбург» должен забивать 10 мячей.


Может всё изменить и в борьбе за Лигу Европы – тот же «Хоффенхайм» вполне может претендовать на место «Вольфсбурга».

Серия А

В Италии впереди ещё два тура, а борьба за Лигу Чемпионов идёт просто безумная, так что разбирать сейчас что-нибудь практически не имеет смысла – очень легко запутаться, да и всё может измениться в последнем туре.

Так что обозначим, что за третье и четвёртое места (зона ЛЧ) борются «Интер» (66 очков), «Аталанта» (65), «Милан» (62) и «Рома» (62). «Торино» претендует лишь на четвёртую строчку (60), да и то лишь теоретически.

На этих выходных будет сразу несколько крутых матчей - «Наполи» сыграет против «Интера», а «Юве» с «Аталантой». Но всё это, конечно, не прямые конкуренты.


Жарко и непонятно и насчёт тех, кто вылетит. По сути, шансы покинуть Серию А остаются у команд вплоть до 12 места. Условно говоря, если «Эмполи» дважды победит, а «Кальяри» дважды проиграет, нынешние неудачники окажутся выше команды из середины таблицы. И как тут что-то высчитывать?!

Лига 1

Тут нас, конечно, больше всего интересует «Монако». Команда Головина ещё не свалилась лишь благодаря дополнительным показателям, но за два тура она может умудриться упасть и в зону прямого вылета.

Всё решится, скорее всего, в грядущем туре (их, как и в Итали, осталось два). «Монако» будет играть против одного из прямых конкурентов «Амьена». Если «монегаски» будут сильнее, вероятнее всего, наверняка останутся в Лиге 1.


«Сент-Этьен» ещё может свалить «Лион» из Лиги Чемпионов, а может вывалиться и сам даже из Лиги Европы, если растеряет преимущество перед «Монпелье». Но разницы между командами 4 очка, так что поменяются местами команды вряд ли.

Кое-что ещё

АПЛ закончилась, но вот победителя Кубка Англии мы ещё не знаем. Сегодня в 19:00 в финале сыграют «Уотфорд» и «Манчестер Сити». Гвардиола может оформить требл - в довесок к Кубку лиги и чемпионству взять третий трофей.

В Турции «Истанбул», умудривший разбазарить преимущество, которое у него было по ходу сезона, попробует обогнать «Галатасарай», лидирующий за счёт дополнительных показателей. Мы, конечно, более за Кудряшова, переехавшего зимой в «Истанбул»: завтра в 19:00 команды сыграют между собой и решат, кто из них больше заслуживает чемпионства.

А в Португалии всё идёт к тому, что победит «Бенфика». За тур до конца у них преимущество перед «Порту» в два очка и середняк «Санта-Клара» в соперниках. «Драконам», которые рубятся против «Спортинга», нужно чудо.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Монако Боруссия Д Бавария Валенсия Хетафе
Сегодня, 10:41
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#1  Федор Гаврилов   (Сегодня, 11:43)
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Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog
Регистрация: 18.05.2019 [жалоба]
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