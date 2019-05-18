В Германии ещё не определился победитель, в Ла Лиге и Серии А идёт рубка за Лигу Чемпионов. За чем следить в Европе?

Смотрим расклады в топовых европейских лигах и выясняем, что же будет интереснее посмотреть, учитывая оставшиеся интриги. О ключевых матчах «Баварии» и «Боруссии» за целый сезон, выживании «Монако» и погонях в Италии и ИспанииПоскольку в Англии с футболом покончено, начинаем с Испании, которая в этом сезоне в Европе выступала куда слабее обычного.На четвертую строчку, которая позволяет попасть в Лигу Чемпионов, претендуют «Валенсия», «Хетафе» (у них по 58 очков, но первые выше по дополнительным показателям) и «Севилья», у которой на два балла меньше. У первых в соперниках на оставшийся тур средние и немотивированные «Вальядолид» и «Вильярреал». У «Севильи» дела обстоят куда сложнее.При удачном стечении обстоятельств они способны подняться в Лигу Чемпионов, но вполне способны и вылететь из еврокубковой зоны вообще. Им играть против «Атлетика», который преследует «Севилью» в таблице. Разрыв между ними как раз три очка, но в первом матче баски были сильнее 2:0. Так что если «Севилья» проиграет, она попрощается не только с ЛЧ, но и с ЛЕ.Не все решилось и в зоне вылета, но там «Жироне» нужны чудеса, чтобы спастись. Они ещё могут догнать «Сельту», но им надо побеждать, улучшать разницу забитых и пропущенных (в личных встречах у команд равенство) с -15 до -9, ещё и надеяться, что оступится «Сельта».В Германии ещё неизвестен чемпион – в отличие от остальных топовых лиг. К последнему туру «Бавария» подошла с 75-ю очками, у «Боруссии» их 73. И играть двум кандидатам предстоит против очень серьёзных противников – «Айнтрахта» и «Боруссии М», так что любая из команд может оступиться.Серьёзная схватка идёт и за Лигу Чемпионов. На четвёртую строчку претендуют «Боруссия М», «Байер», «Айнтрахт» и «Вольфсбург» (переключить на таблицу немецкой лиги можно слева). Правда, у последнего шансы только математические – чтобы опередить «Боруссию М» по дополнительным показателям, «Вольфсбург» должен забивать 10 мячей.Может всё изменить и в борьбе за Лигу Европы – тот же «Хоффенхайм» вполне может претендовать на место «Вольфсбурга».В Италии впереди ещё два тура, а борьба за Лигу Чемпионов идёт просто безумная, так что разбирать сейчас что-нибудь практически не имеет смысла – очень легко запутаться, да и всё может измениться в последнем туре.Так что обозначим, что за третье и четвёртое места (зона ЛЧ) борются «Интер» (66 очков), «Аталанта» (65), «Милан» (62) и «Рома» (62). «Торино» претендует лишь на четвёртую строчку (60), да и то лишь теоретически.На этих выходных будет сразу несколько крутых матчей - «Наполи» сыграет против «Интера», а «Юве» с «Аталантой». Но всё это, конечно, не прямые конкуренты.Жарко и непонятно и насчёт тех, кто вылетит. По сути, шансы покинуть Серию А остаются у команд вплоть до 12 места. Условно говоря, если «Эмполи» дважды победит, а «Кальяри» дважды проиграет, нынешние неудачники окажутся выше команды из середины таблицы. И как тут что-то высчитывать?!Тут нас, конечно, больше всего интересует «Монако». Команда Головина ещё не свалилась лишь благодаря дополнительным показателям, но за два тура она может умудриться упасть и в зону прямого вылета.Всё решится, скорее всего, в грядущем туре (их, как и в Итали, осталось два). «Монако» будет играть против одного из прямых конкурентов «Амьена». Если «монегаски» будут сильнее, вероятнее всего, наверняка останутся в Лиге 1.«Сент-Этьен» ещё может свалить «Лион» из Лиги Чемпионов, а может вывалиться и сам даже из Лиги Европы, если растеряет преимущество перед «Монпелье». Но разницы между командами 4 очка, так что поменяются местами команды вряд ли.АПЛ закончилась, но вот победителя Кубка Англии мы ещё не знаем. Сегодня в 19:00 в финале сыграют «Уотфорд» и «Манчестер Сити». Гвардиола может оформить требл - в довесок к Кубку лиги и чемпионству взять третий трофей.В Турции «Истанбул», умудривший разбазарить преимущество, которое у него было по ходу сезона, попробует обогнать «Галатасарай», лидирующий за счёт дополнительных показателей. Мы, конечно, более за Кудряшова, переехавшего зимой в «Истанбул»: завтра в 19:00 команды сыграют между собой и решат, кто из них больше заслуживает чемпионства.А в Португалии всё идёт к тому, что победит «Бенфика». За тур до конца у них преимущество перед «Порту» в два очка и середняк «Санта-Клара» в соперниках. «Драконам», которые рубятся против «Спортинга», нужно чудо.