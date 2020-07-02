"Шеффилд Юнайтед" переиграл "Тоттенхэм" и прервал 3-матчевую серию поражений

Чемпионат Англии
32 тур
"Шеффилд Юнайтед" - "Тоттенхэм" - 3:1
Голы: Берг, 31, Муссе, 69, Макберни, 84, Кейн, 90
32 тур
"Шеффилд Юнайтед" - "Тоттенхэм" - 3:1
Голы: Берг, 31, Муссе, 69, Макберни, 84, Кейн, 90
Шеффилд Юнайтед: Хендерсон, Робинсон, Иган, Башам, Стивенс, Балдок, Осборн, Норвуд, Берг, Макголдрик (Муссе, 63), Макберни
Тоттенхэм: Льорис, Орье (Альваро, 71), Санчес, Дэвис (Вертонген, 81), Ло Чельсо, Сиссоко (Алли, 71), Моура, Дайер, Кейн, Бергвейн (Ламела, 56), Мин
Предупреждения: Норвуд, 39
В трех предыдущих турах "Шеффилд" неизменно терпел поражения, но благодаря успеху в матче с "Тоттенхмом" вновь обогнал "шпор" в таблице. Теперь у команды Криса Уайлдера 47 очков и седьмое место, до идущих на 5-6 местах "МЮ" и "Вулверхэмптона" - 5 баллов.
"Тоттенхэм" после 32 туров 9-й с 45 очками, на один балл команду Моуринью опережает "Арсенал".