"Шеффилд Юнайтед" переиграл "Тоттенхэм" и прервал 3-матчевую серию поражений

В матче 32-го тура Английской Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" уверенно переиграл на своем стадионе "Тоттенхэм". На три мяча хозяев команда Жозе Моуринью ответила лишь одним.

Фото: ФК "Шеффилд Юнайтед"