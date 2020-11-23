В Англии с декабря болельщики смогут вернуться на трибуны

Максимальная квота по заполняемости трибун на спортивных мероприятиях на открытом воздухе - 4 тысячи человек. Столько болельщиков можно будет пускать в зонах наименьшего риска.
Кроме этой зоны будет еще две: со средним и высоким риском. Для первой максимально допустимым значением будет 2 тысячи зрителей на трибунах. В регионах, которые подпадут под вторую зону, мероприятия продолжат проводить без присутствия болельщиков.
Ожидается, что эти послабление коснутся и профессионального спорта, в частности АПЛ.
Источник: BBC
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Фото: "RT"
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