В Англии с декабря болельщики смогут вернуться на трибуны

Правительство Великобритании снимает локдаун по коронавирусу со 2 декабря.

Фото: "RT"

Максимальная квота по заполняемости трибун на спортивных мероприятиях на открытом воздухе - 4 тысячи человек. Столько болельщиков можно будет пускать в зонах наименьшего риска.



Кроме этой зоны будет еще две: со средним и высоким риском. Для первой максимально допустимым значением будет 2 тысячи зрителей на трибунах. В регионах, которые подпадут под вторую зону, мероприятия продолжат проводить без присутствия болельщиков.



Ожидается, что эти послабление коснутся и профессионального спорта, в частности АПЛ.



Источник: BBC