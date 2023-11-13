– Бахтиера не будет в сборной Казахстана на ближайших матчах. Не знаю, надолго ли он выбыл. Врачи еще не дали сроков, – приводит слова Адиева "СЭ".
Экс-полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов получил переломы носовой кости и основания глазницы в матче 12-го тура чемпионата Турции против команды "Истанбул Башакшехир" (1:0). 25-летнему казахстанцу был вправлен нос и наложены шины. Зайнутдинов получил удар локтем в лицо от соперника в борьбе за мяч. Его увезли в больницу с травмами черепа, глаза и носа.
Ранее Бахтиер был вызван в сборную Казахстана для участия в решающих играх квалификации Евро-2024 против Сан-Марино (17 ноября) и Словении (21 ноября). Команда Магомеда Адиева замыкает тройку лидеров группы H, набрав 15 очков и сохраняя шансы на попадание в финальную часть чемпионата Европы.
Зайнутдинов пропустит решающие матчи сборной Казахстана в квалификации Евро-2024
Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев подтвердил, что полузащитник стамбульского "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов не примет участия в решающих матчах отбора Евро-2024.
Фото: Globall Look Press