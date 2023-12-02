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Билялетдинов: кто нас ждет в Азии? Австралия и Южная Корея тоже с нами играть не захотят

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Бывший полузащитник английского "Эвертона" Динияр Билялетдинов поделился мыслями по поводу недопуска сборной России к участию в Лиге наций в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Локомотив"
– Двойные стандарты из-за допуска Израиля? Двойные стандарты везде, чему удивляться. Кто-то ожидал, что нас включат? Конечно, это проблема, но что остается делать? Нужно дальше идти своим путем, как-то выкручиваться. Может быть, и 2025-й также пройдет без участия сборной России в международных играх. А кто нас ждет в Азии? Какие-нибудь Австралия и Южная Корея тоже с нами играть не захотят, – цитирует Билялетдинова "Матч ТВ".

2 декабря пресс-служба УЕФА опубликовала список из 54 национальных команд, допущенных к жеребьевке Лиги наций на сезон-2024/25, среди которых отсутствует сборная России. В то же время в турнире примут участие Израиль и Украина, на территории которых ведутся военные действия. Израильтяне выступят в дивизионе А, а украинцы сыграют в дивизионе B. Российские клубы и команды с февраля 2022 года отстранены от официальных международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в связи с событиями на Украине.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что до конца календарного года Российский футбольный союз рассмотрит вариант с возможным переходом в Азиатскую конфедерацию футбола.

Сборная России АФК Билялетдинов Д Лига Наций
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