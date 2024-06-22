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Глушаков считает, что русским не интересен Евро-2024
Бывший футболист
сборной России
Денис Глушаков рассказал, как следит за Евро и какой сборной симпатизирует.
Фото: ФК "Химки"
Экс-полузащитник "
Спартака
" Денис Глушаков поделился своим мнением о чемпионате Европы по футболу.
"Честно говоря, особо Евро не смотрю, потому что не всегда есть время. В основном наблюдаю за вечерними матчами. С одной стороны, у Евро много болельщиков, а с другой — чемпионат Европы без России не интересен русским людям. Но все равно же смотрят. Есть симпатия к сборной Сербии, но не прям за нее болею", — цитирует Глушакова
Sport24
.
Сборная России
в феврале 2022 года была отстранена ФИФА и УЕФА от всех международных турниров, в том числе от чемпионата Европы 2024.
Сборная Сербии на Евро-2024 играет в группе С вместе со сборными Англии, Дании, Словении. После двух туров сербы набрали одно очко и занимают четвёртое место.
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Денис Глушаков
Сборная России
Сборная Сербии
Сегодня, 13:12
Опубликовал:
Дмитрий Карпов
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