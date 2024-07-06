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Корнеев: Дешам выстроил в сборной Франции болото и ждёт шанса

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Бывший игрок сборной России высказался об игре Франции на Евро-2024.
Фото: GETTY IMAGES
"Самая большая проблема Франции в середине поля – в ней слишком много игроков, которые действуют на оборону. Он выстроил какое-то свое непроходимое болото и ждет шанса. Эта тактика, к сожалению, работает", - цитирует Корнеева "Матч ТВ".

Сборная Франции одержала победу над Португалией в 1/4 финала чемпионата Европы в серии послематчевых пенальти (0:0, 5:3 - пен.). В полуфинале турнира французы встретятся с испанцами. На групповом этапе Франция одержала одну победу в дважды сыграла вничью в квартете с Австрией, Нидерландами и Польшей. Напомним, что команда Дидье Дешама является действующим вице-чемпионом мира - в финале чемпионата мира 2022 года французы потерпели поражение от Аргентины (3:3, 2:4 - пен.).

Игорь Корнеев Сборная Франции
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