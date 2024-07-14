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Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Испания
22:00
АнглияНе начат

Смородская: надеюсь, что сборная Испании выиграет чемпионат Европы

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о предстоящем финале Евро-2024.
Фото: ФК "Локомотив"
"На чемпионате Европы мне нравится испанская команда. Она молодая, очень креативная, скоростная, с прекрасным дриблингом и ударом. Никого и близко нет, кто показывал бы такую же игру, как испанцы. Они все 90 и даже 120 минут способны держать темп, это очень редкое качество. Я надеюсь, что сборная Испании выиграет чемпионат Европы", - цитирует Смородскую "Чемпионат".

Сегодня, 14-го июля, сборная Испании сыграет с Англией в финале чемпионата Европы - встреча состоится в Берлине, в 22:00 по московскому времени. В полуфинале испанцы одержали победу над французами (2:1), а англичане с таким же счётом прошли сборную Нидерландов. Напомним, что действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в 2021 году в финале турнира одержала победу над Англией (1:1, 3:2 - пен.). Итальянцы вылетели с турнира уже на стадии 1/8 финала, уступив всухую сборной Швейцарии со счётом 0:2.

Напомним, что испанцы становились чемпионами Европы в 2008 и 2012 году, англичане никогда не завоёвывали титул лучшей команды Европы.

Ольга Смородская Сборная Испании Сборная Англии
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