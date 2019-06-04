Александр Тарханов: думаю, что у Сан-Марино выиграем 5:0, а у Кипра - 3:1
Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала», а ныне наставник ереванского «Пюника» Александр Тарханов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями по поводу матчей сборной России с командами Сан-Марино и Кипра в рамках отбора к Евро-2020, а также рассказал о своей работе с «Пюником» и уровне чемпионата Армении по футболу.
- Кто-то полагает, что предстоящие матчи для нашей сборной станут легкой прогулкой, а кто-то, напротив, уверен, что так называемые «футбольные карлики» опасны. Какой точки зрения придерживаетесь вы?
- Здесь все зависит от того, как мы будем играть, как подойдем к этим матчам. Если выйдем спустя рукава, конечно, возникнут трудности. Если выйдем так, как, например, в гостевой встрече в Казахстане, то, конечно, мы своих соперников переиграем. Возможно, с крупным счетом. Я здесь больше говорю про Сан-Марино. Сборная Кипра - достаточно боевая команда - не думаю, что там будет очень крупный счет. Но, мне кажется, там все-таки не должно быть проблем: Черчесов умеет готовить команду как физически и тактически, так и психологически умеет настроить. Плюс перерыв в матчах за сборную был, и дома играем.
- Какого результата по счету ждете?
- Думаю, что у Сан-Марино выиграем 5:0, а у Кипра - 3:1.
- В рамках подготовки к предстоящим матчам сборная России провела контрольную встречу с «Чертаново», которое она обыграла 6:0.
- Такие игры полезны в плане того, чтобы почувствовать атаку, голы, моменты. «Чертаново» - хорошая команда ФНЛ, нормальный срарринг-партнер. Раз так крупно обыграли - значит, готовность есть.
- Словом, не успели за неделю, которая прошла после окончания чемпионата, форму растерять?..
- Нет, конечно. За месяц-то растренироваться не успеешь.
- В прошедшем матче травму получил Юрий Газинский.
- Обидно, что так вышло и он теперь не сыграет за сборную. Если же говорить о том, как закрыть эту позицию, то в опорной зоне у нас сейчас достаточно хороших футболистов. Так что проблем возникнуть не должно.
- Планируете посетить предстоящие матчи?
- Нет, я сейчас в отпуске, во Владимирской области нахожусь. На матчи надо будет добираться. Хотя от Нижнего, где пройдет матч с Кипром, я недалеко нахожусь. Но на отпуск и так немного времени - так что надо его полностью использовать на решение важных вопросов.
- В этом сезоне вы работали с ереванским «Пюником». Какие впечатления оставляет чемпионат Армении?
- Все боевые команды, много борьбы и движения. Первые пять команд очень хорошего уровня, есть там и индивидуально сильные игроки.
- От первого места в прошедшем сезоне вашу команду отделило всего одно очко. Расстроились?
- Когда я пришел, команда делила четвертое-пятое места. В одном матче нам судья перебил игру. Отобрал два очка, можно сказать: он и гол не засчитал, и пенальти не дал. В принципе мы должны были стать чемпионами. Мы и по игре хорошо выглядели, и по результату.
- Остаетесь на будущий сезон в «Пюнике»?
- Да. Скоро выйдем из отпуска и начнем подготовку. Нас ждет квалификация Лиги Европы.
- Кто-то полагает, что предстоящие матчи для нашей сборной станут легкой прогулкой, а кто-то, напротив, уверен, что так называемые «футбольные карлики» опасны. Какой точки зрения придерживаетесь вы?
- Здесь все зависит от того, как мы будем играть, как подойдем к этим матчам. Если выйдем спустя рукава, конечно, возникнут трудности. Если выйдем так, как, например, в гостевой встрече в Казахстане, то, конечно, мы своих соперников переиграем. Возможно, с крупным счетом. Я здесь больше говорю про Сан-Марино. Сборная Кипра - достаточно боевая команда - не думаю, что там будет очень крупный счет. Но, мне кажется, там все-таки не должно быть проблем: Черчесов умеет готовить команду как физически и тактически, так и психологически умеет настроить. Плюс перерыв в матчах за сборную был, и дома играем.
- Какого результата по счету ждете?
- Думаю, что у Сан-Марино выиграем 5:0, а у Кипра - 3:1.
- В рамках подготовки к предстоящим матчам сборная России провела контрольную встречу с «Чертаново», которое она обыграла 6:0.
- Такие игры полезны в плане того, чтобы почувствовать атаку, голы, моменты. «Чертаново» - хорошая команда ФНЛ, нормальный срарринг-партнер. Раз так крупно обыграли - значит, готовность есть.
- Словом, не успели за неделю, которая прошла после окончания чемпионата, форму растерять?..
- Нет, конечно. За месяц-то растренироваться не успеешь.
- В прошедшем матче травму получил Юрий Газинский.
- Обидно, что так вышло и он теперь не сыграет за сборную. Если же говорить о том, как закрыть эту позицию, то в опорной зоне у нас сейчас достаточно хороших футболистов. Так что проблем возникнуть не должно.
- Планируете посетить предстоящие матчи?
- Нет, я сейчас в отпуске, во Владимирской области нахожусь. На матчи надо будет добираться. Хотя от Нижнего, где пройдет матч с Кипром, я недалеко нахожусь. Но на отпуск и так немного времени - так что надо его полностью использовать на решение важных вопросов.
- В этом сезоне вы работали с ереванским «Пюником». Какие впечатления оставляет чемпионат Армении?
- Все боевые команды, много борьбы и движения. Первые пять команд очень хорошего уровня, есть там и индивидуально сильные игроки.
- От первого места в прошедшем сезоне вашу команду отделило всего одно очко. Расстроились?
- Когда я пришел, команда делила четвертое-пятое места. В одном матче нам судья перебил игру. Отобрал два очка, можно сказать: он и гол не засчитал, и пенальти не дал. В принципе мы должны были стать чемпионами. Мы и по игре хорошо выглядели, и по результату.
- Остаетесь на будущий сезон в «Пюнике»?
- Да. Скоро выйдем из отпуска и начнем подготовку. Нас ждет квалификация Лиги Европы.