Тихонов, Хлестов и Пименов сыграли в футбол с болельщиками (видео)

На стадионе "Мордовия Арена" в преддверии матча Россия – Сан-Марино экс-игроки национальной сборной Андрей Тихонов, Дмитрий Хлестов и Руслан Пименов сыграли в футбол с болельщиками.