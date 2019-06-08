Тихонов, Хлестов и Пименов сыграли в футбол с болельщиками (видео)

На стадионе "Мордовия Арена" в преддверии матча Россия – Сан-Марино экс-игроки национальной сборной Андрей Тихонов, Дмитрий Хлестов и Руслан Пименов сыграли в футбол с болельщиками.

Теги: Тихонов Хлестов Пименов
Сегодня, 18:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама