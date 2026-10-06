Роналду заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной Португалии

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- Я могу пообещать всем своим болельщикам - и, конечно, прежде всего португальцам, - что прощальный матч или даже несколько обязательно состоится, для этого ещё будет время.

Роналду отметил, что разговоры о прощальном матче слышит уже давно, однако сейчас не считает эту тему главной.Но когда я думаю о сборной, то прежде всего думаю о борьбе и соперничестве. Поэтому, если я буду в хорошей физической форме, буду играть за клуб и, надеюсь, забивать голы, то я буду готов, как и всегда, бороться и побеждать в составе нашей национальной команды, - приводит слова Роналду O Jogo.Ранее форвард покинул расположение сборной Португалии после того, как Жорже Жезуш не гарантировал ему место в основном составе. За национальную команду Роналду забил 146 голов, оставаясь рекордсменом по этому показателю.