Круговой - о счёте 3:1: преимущество в два мяча - сложный счёт

- Хорошая заключительная игра на этом сборе с сильным и интересным соперником. К сожалению, не удалось победить, но играли достаточно неплохо. В конце потеряли концентрацию и пропустили два мяча.
Не зря в футболе говорят, что преимущество в два мяча - сложный счёт. И 2:0, и 3:1. Может быть, это как раз и повлияло. Другого объяснения у меня нет, - цитирует футболиста "Спорт-Экспресс".
В 2026 году сборная России провела восемь матчей: одержала пять побед, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.