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Круговой - о счёте 3:1: преимущество в два мяча - сложный счёт

Защитник сборной России Данил Круговой подвёл итоги товарищеского матча с Нигерией, завершившегося со счётом 3:3.
Фото: РФС
По его словам, преимущество в два мяча могло повлиять на игру россиян, которые после счёта 3:1 позволили Нигерии отыграться.

- Хорошая заключительная игра на этом сборе с сильным и интересным соперником. К сожалению, не удалось победить, но играли достаточно неплохо. В конце потеряли концентрацию и пропустили два мяча.

Не зря в футболе говорят, что преимущество в два мяча - сложный счёт. И 2:0, и 3:1. Может быть, это как раз и повлияло. Другого объяснения у меня нет, - цитирует футболиста "Спорт-Экспресс".

В 2026 году сборная России провела восемь матчей: одержала пять побед, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

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