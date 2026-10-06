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Карпин прокомментировал повреждение Максименко в матче с Нигерией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии вратаря Александра Максименко после товарищеского матча с Нигерией.
Фото: РФС
Голкипер получил рассечение по ходу встречи в Нижнем Новгороде.

- У Максименко большое рассечение. Не думаю, что там что-то прямо очень страшное, - цитирует Карпина "Чемпионат".

Матч России с Нигерией завершился вничью - 3:3. За национальную команду забили Лечи Садулаев, Матвей Кисляк и Алексей Миранчук.

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