Сборная России упустила победу над Нигерией, но показала, ради чего стоит смотреть матчи с ее участием

Без звезд
Нигерийцы прилетели в Россию без целой россыпи звезд первой величины: в заявке гостей не оказалось ни Лукмана, ни Ивоби, ни Чуквуэзе, а главное - на игру против нас не доехал звездный форвард Виктор Осимхен.
Впрочем, Валерий Карпин тоже столкнулся с серьезными кадровыми потерями. Уехавшие в расположение своих клубов во Франции Александр Головин (блеснувший дублем в ворота Ирана) и Матвей Сафонов внесли коррективы в планы штаба.
Зато место в воротах с первых минут занял Александр Максименко, до этого матча шедший в футболке сборной «на ноль».
Любопытно, что на этом сборе Карпин задействовал всех четырех вратарей - такой подход говорит о желании дать игровую практику каждому.
Кроме того, под мощных и физически крепких защитников нигерийцев Карпин выпустил габаритного Александра Соболева.
Хотя с точки зрения тонкой комбинационной игры в центре поля, где тон задавали Матвей Кисляк и Алексей Батраков, эксперты ожидали увидеть Константина Тюкавина. Как оказалось, забивать в этот вечер было кому и без него.
Заключительный матч сборной России завершился голевой перестрелкой
Начало встречи для сборной России выдалось нервным. Гости, несмотря на экспериментальный состав, с первых минут включили фирменную атлетичность.
Уже на 10-й минуте сработал фактор индивидуального мастерства: экс-нападающий «Манчестер Сити» и «Лестера» Келечи Ихеаначо решился на удар из-за пределов штрафной. Максименко занял не самую удачную позицию и пустил мяч в ближний угол - 0:1.
Поведя в счете, африканская команда постепенно сбавила обороты, позволив россиянам перехватить инициативу.
Подопечные Карпина завладели территориальным преимуществом (в отдельные моменты владение достигало 74% на 26%). Впрочем, ответный мяч родился не в позиционной атаке, а благодаря агрессивному прессингу.
Наши накрыли соперника на чужой половине, Кисляк изящно выкатил мяч Лечи Садулаеву, и тот хладнокровно расстрелял ворота соперника. Но это было еще не все.
Под занавес тайма Садулаев уже сам выступил в роли ассистента: образцовая атака через левый фланг завершилась передачей Кругового в полуфланг на свободного Лечи, который зряче прострелил на одиннадцатиметровую отметку, откуда Матвей Кисляк в касание вонзил второй мяч.
Едва началась вторая половины игры, как сборная России закрепила успех.
Молниеносная атака в несколько касаний буквально разорвала оборону гостей, а точку в ней поставил Алексей Миранчук, мастерски реализовавший свой момент - 3:1.
Однако именно здесь наступил переломный момент матча, в котором ключевую роль сыграли тренерские перестановки.
Валерий Карпин провел тройную замену в атакующей линии, отправив отдыхать Садулаева, Соболева и Миранчука (все трое, к слову, отметились результативными действиями)
С их уходом игра сборной России впереди потеряла свой лоск, целостность и остроту, чем незамедлительно воспользовался соперник.
Сначала Вахания потерял позицию, позволив Питеру Эдокполору промчаться по свободному флангу. Последовал удар, рикошет - и мяч во второй раз оказался в сетке ворот Максименко.
А затем, уже в компенсированное время, быстрая атака гостей, начавшаяся с выноса от ворот, завершилась точным ударом Акора Адамса - одного из самых, наверное, опасных игроков в составе сборной Нигерии.
Гол нападающего, который защищает цвета итальянской «Венеции», поставил точку в этой драматичной встрече.
Негатив - только с точки зрения результата
С точки зрения результата итог получился разочаровывающим.
Упустить преимущество в два мяча в матче, где наша национальная команда демонстрировала столь качественный футбол, особенно обидно.
Но если смотреть шире, трехнедельный сбор под руководством Валерия Карпина стал одним из самых убедительных за время отстранения.
Сборная России наконец-то продемонстрировала заряженность на результат, дисциплину и четкое следование тренерским идеям.
Большинство голов были забиты по схожему сценарию - после агрессивных отборов на чужой половине, что говорит о выстроенной модели игры.
И именно этот прогресс, пожалуй, важнее одного матча.
Фото: Михаил Шапаев / РФС