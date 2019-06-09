Дэйли Блинд заявил, что у него осталась горечь после поражения от Португалии

Защитник сборной Голландии Дэйли Блинд над сборной Португалии (0:1) в финале Лиги наций."Мы расстроены, от поражения в финале осталась горечь. Нужно уметь побеждать и в плохо складывающихся матчах, но сегодня у нас этого сделать не получилось", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.