Дэйли Блинд заявил, что у него осталась горечь после поражения от Португалии

Защитник сборной Голландии Дэйли Блинд над сборной Португалии (0:1) в финале Лиги наций.

"Мы расстроены, от поражения в финале осталась горечь. Нужно уметь побеждать и в плохо складывающихся матчах, но сегодня у нас этого сделать не получилось", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
Теги: Блинд Сборная Голландии Сборная Португалии
Сегодня, 10:59
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