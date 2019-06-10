Александр Зинченко признался, что журналистка, которую он страстно поцеловал, является его девушкой

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал свой поступок после интервью по итогам матча квалификации чемпионата Европы 2020 года с Сербией (5:0). Закончив давать интервью корреспондентке Владе Щегловой, футболист страстно поцеловал ее.

"На протяжении двух дней мне присылают фотографии и видео с разных стран. Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что у меня действительно отношения с Владой. А то, что поцеловал ее в эфире, — я не видел ее две недели и не удержался.

"Манчестер Сити" сразу сбросил вопрос в группу. Некоторые ребята знали об этом. В группе сборной Украины это уже тоже все обсуждалось", - цитирует Зинченко Tribuna.com.

Теги: Зинченко Сборная Украины Сборная Сербии
Вчера, 23:51
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