"Чуть-чуть бред, если честно. Это раздражает людей. Есть эмоциональный момент — полузащитник является важным игроком, но он не может выдавать очевидный результат для широкой публики. И эти 25 миллионов не раз припомнят", - цитирует Гаджиева "СЭ".
Полузащитник Жедсон Фернандеш перешел в московский "Спартак" из турецкого "Бешикташа" за 28 миллионов евро с учетом бонусных выплат. Португалец заключил контракт с красно-белыми на четыре года. Футболист дебютировал за московский клуб в матче 3 тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским "Акроном" (1:1) - полузащитник провел на поле 45 минут и не отметился результативными действиями.
После 3 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает 9 место в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе.
"Это раздражает людей". Гаджиев - о трансфере Жедсона в "Спартак"
Президент Fight Nights Камил Гаджиев высказался о переходе Жедсона Фернандеша в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"